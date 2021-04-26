Jandarma kaybolan hayvanları termal İHA ile buldu - Son Dakika

Jandarma kaybolan hayvanları termal İHA ile buldu

AKSARAY - Aksaray'da inek ve danası kaybolan üreticinin hayvanları jandarmanın termal kameralı insansız hava aracı ile bulunarak sahibine teslim edildi.

Olay, Aksaray'ın Güzelyurt İlçesine bağlı Sivrihisar Köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, köyde hayvancılık yapan ve 2 adet büyükbaş hayvanı kaybolan Y.Ç. 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri köye giderek üreticinin belirttiği bölgede hayvanları aramaya başladı. Bir süre yapılan aramanın ardından hayvanları bulamayan ekipler termal kamera özelliği bulunan İHA'yı devreye soktu. İHA ile yapılan aramada hayvanların 5 kilometre uzaklıkta olduğunu tespit etti. Bunun üzerine konuma giden jandarma ekipleri inek ve danasını alarak sahibine teslim etti.