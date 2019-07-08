Son Dakika Haberleri: Jandarma kaybolan keçileri drone ile buldu
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Jandarma kaybolan keçileri drone ile buldu

56 dakika önce

Antalya'da, Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaybolan 80 keçiyi drone kullanarak bulup sahibine ulaştırdı.

Jandarma kaybolan keçileri drone ile buldu, System.String[]
Antalya'da, Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaybolan 80 keçiyi drone kullanarak bulup sahibine ulaştırdı.
Döşemealtı ilçesi Kızıllı Mahallesindeki Kepir mevkisinde ormanlık alanda 80 keçisini otlatan Özgür Can uyuya kaldı. Uyandığında keçileri bulamayan Can, jandarma ekiplerinden yardım istedi.
Ekipler havanın kararmasıyla gece görüşlü drone kullandı. Vücut ısılarından keçilerin Kepez ilçesi Başköy Mahallesi yakınlarında olduğunu belirleyen ekipler, 80 keçiyi bulunduğu yerden alıp sahibine teslim etti.
Keçilerini bulan jandarma ekiplerine sarılarak teşekkür eden Can'ın, 15 gün önce annesine ait evi satıp sermaye yaptığı parayla 80 keçiyi aldığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 08:19 Kaynak: AA
Jandarma, Antalya, Kepez, Güncel
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