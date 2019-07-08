Jandarma kaybolan keçileri drone ile buldu
56 dakika önce
Antalya'da, Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaybolan 80 keçiyi drone kullanarak bulup sahibine ulaştırdı.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 08:19 Kaynak: AA
'da, Kepez
İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, kaybolan 80 keçiyi drone kullanarak bulup sahibine ulaştırdı. Döşemealtı
ilçesi Kızıllı Mahallesindeki Kepir mevkisinde ormanlık alanda 80 keçisini otlatan Özgür Can uyuya kaldı. Uyandığında keçileri bulamayan Can, jandarma ekiplerinden yardım istedi.
Ekipler havanın kararmasıyla gece görüşlü drone kullandı. Vücut ısılarından keçilerin Kepez ilçesi Başköy
Mahallesi yakınlarında olduğunu belirleyen ekipler, 80 keçiyi bulunduğu yerden alıp sahibine teslim etti.
Keçilerini bulan jandarma ekiplerine sarılarak teşekkür eden Can'ın, 15 gün önce annesine ait evi satıp sermaye yaptığı parayla 80 keçiyi aldığı öğrenildi.
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