Edinilen bilgiye göre; Yalıköy Mahallesi'nde hayvancılık yapan M.A, 50 adet küçük baş hayvanının kaybolduğunu ileri sürerek 112 ihbar hattından yardım istedi. Hayvan sürüsü sahibi çobanın keçilerini otlatmaya götürdüğü fakat sonradan bazı hayvanlarının gelmediğini Jandarmaya bildirmesinin ardından ekipler drone destekli arama çalışması yaptı. Kayıp olan keçiler çiftlikten 2 kilometre uzaklıktaki bir yerde bulunarak sahibine teslim edildi. Hayvan sahibi jandarma ekiplerine teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Jandarma, Didim, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Jandarma kayıp keçileri dronle buldu - Son Dakika

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