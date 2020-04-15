Jandarma kayıp koyunları buldu - Son Dakika

Antalya'da sabah ahırında 10 adet koyununun olmadığını fark ederek jandarmaya ihbarda bulunan köylünün koyunları jandarma tarafından açık arazide otlarken bulundu.



Antalya'nın Aksu İlçesi Fettahlı Mahallesinde oturan Kemal Elçin, sabah kalktığında evinin yanındaki ahırında 10 adet koyunun olmadığını görünce hemen jandarmayı aradı. Covid-19 korona virüs nedeniyle maske takarak tedbirlerini alıp hemen olay yerine gelen jandarma ekipleri yaptığı incelemede hırsızlık belirtisi bulamayınca hayvanların açık olan kapıdan çıkmış olabileceği değerlendirildi. Çevrede yapılan arama ile hayvanların yaklaşık 1 kilometre mesafede açık arazide otladığı görüldü ve olayın hırsızlık olmadığı anlaşıldı. Kayıp koyunları otladığı arazide bulan Jandarma ekipleri hayvanları getirip sahibine teslim etti. - ANTALYA