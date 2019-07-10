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Jandarma kayıp koyunları drone ile buldu

1 saat önce

Jandarma kayıp koyunları drone ile bulduBURSA - Bursa'da jandarma ekipleri, kayıp 30 koyunu çalılıkların arasında drone ile buldu.

Jandarma, Bursa, 3. Sayfa
Jandarma kayıp koyunları drone ile buldu
BURSA - Bursa'da jandarma ekipleri, kayıp 30 koyunu çalılıkların arasında drone ile buldu.
Olay, önceki gün Karacabey'in Uluabat Mahallesi'nde meydana geldi. Koyunları kaybolan Muhammet B, jandarma ekiplerine arayarak ihbarda bulundu. Koyunların kaybolduğu alanda otların sık ve yüksek olması sebebiyle ekipler drone yardımı ile koyunları kısa sürede otlarken buldu. Kaybolan 30 baş koyun sahibine teslim edildi.
Jandarma kayıp koyunları drone ile buldu
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:58 Kaynak: İHA
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