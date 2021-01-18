Jandarma kayıp küçükbaş hayvanları drone ile buldu - Son Dakika

Aksaray'da kayıp 9 küçükbaş hayvanı, jandarma ekipleri drone ile buldu.
Gülağaç ilçesine bağlı Demirci beldesinde yaşayan Halil Yıldız, ahırında 9 küçükbaş hayvanın olmadığını bildirmesi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.
Jandarma köy civarında drone ile arama yaptı.
Kırsal alanda sürü halinde bulunan hayvanlar sahibine teslim edildi.
Hayvanlarının bulunmasına sevinen Yıldız, gece boyunca ara vermeden çalışarak hayvanlarını bulan jandarma ekiplerine teşekkür etti.
Kaynak: AA
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