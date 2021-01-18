Jandarma kayıp küçükbaş hayvanları drone ile buldu - Son Dakika

Jandarma köy civarında drone ile arama yaptı.

Aksaray 'da kayıp 9 küçükbaş hayvanı, jandarma ekipleri drone ile buldu.

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