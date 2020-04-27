Jandarma kayısı ağaçlarını kesen kişileri bulmak için çalışma başlattı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kayısı ağaçlarını kesen şahısların bulunması için çalışma başlatıldı.

İlçeye bağlı kırsal Gökçek Mahallesi Kökez mevkisinde Şahin Zade'nin kayısı bahçesine giren kimliği belirsiz kişiler yetişkin kayısı ağaçlarını keserek kayıplara karıştı.

Zade'nin çiçek açan kayısı ağaçlarını ilaçlamak için bahçeye gitmesi sonucu ortaya çıkan olayda, her biri yaklaşık 10 yıllık 50 kayısı ağacının kesildiği tespit edildi.

Jandarma ekipleri olayın aydınlatılması için çalışma başlattı.

Bahçe sahibi Zade, gazetecilere yaptığı açıklamada, kayısı ağaçlarının kesilmesine bir anlam veremediklerini ve şikayetçi olduklarını belirtti.