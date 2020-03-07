Jandarma keklik avcılarının tuzaklarını bozdu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Jandarma keklik avcılarının tuzaklarını bozdu - Son Dakika

Jandarma keklik avcılarının tuzaklarını bozdu

7 saat önce

Adıyaman'da jandarma ekipleri canlı keklik kullanarak yaban kekliklerini avlayan avcıların tuzaklarını bozdu.

Jandarma keklik avcılarının tuzaklarını bozdu, System.String[]

Adıyaman'da jandarma ekipleri canlı keklik kullanarak yaban kekliklerini avlayan avcıların tuzaklarını bozdu.


Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak avlanma yapan şahıslara yönelik Gölbaşı ve Besni ilçesinde arazi arama ve tarama faaliyete gerçekleştirdi. Gölbaşı'nda Yukarıçöplü köyü girişinde yapılan asayiş uygulamasında İ.S. ve M.S. isimli şahısların araçlarında yapılan kontrolde 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet canlı keklik ele geçirildi.


Besni ilçesi Hasanlı köyü mevkiinde yapılan kontrolde V.P. isimli şahsın arazide 1 adet canlı keklik kullanarak yaban kekliklerine tuzak kurduğu tespit edildi. Köseceli Jandarma Karakol Komutanlığı uygulama alanında yapılan kontrolde C.B. isimli şahsın aracında 3 adet canlı keklik ele geçirildi.


Şahıslara hakkında adli ve idari işlem yapılarak canlı keklikler Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi. - ADIYAMAN

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, Adıyaman, Jandarma, Besni, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 10:24 Kaynak: İHA
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