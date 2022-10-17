Jandarma kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan firariyi yakaladı - Son Dakika
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Jandarma kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan firariyi yakaladı

17.10.2022 19:36
Jandarma kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan firariyi yakaladı

Giresun'un Espiye ilçesinde jandarma ekipleri, hakkında cinsel istismardan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan şahsı yakaladı.

Giresun'un Espiye ilçesinde jandarma ekipleri, hakkında cinsel istismardan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan şahsı yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, Espiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Espiye Soğukpınar karayolunda Önleyici Kolluk Devriyesi esnasında "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan 30 yaşındaki S.U. isimli şahıs yakalandı. S.U. isimli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Giresun E Tipi Kapalı Ceza infaz kurumuna teslim edildi. - GİRESUN

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Giresun haberleri! Giresun'da haklarında hapis cezası bulunan iki firari hükümlü yakalandı Giresun haberleri! Giresun'da haklarında hapis cezası bulunan iki firari hükümlü yakalandı 24 ayrı suçtan aranan zanlı lokantada yakalandı 24 ayrı suçtan aranan zanlı lokantada yakalandı
Kaynak: İHA

Hisarcık, Jandarma, Giresun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan firariyi yakaladı - Son Dakika

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