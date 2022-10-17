Jandarma kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan firariyi yakaladı

Giresun'un Espiye ilçesinde jandarma ekipleri, hakkında cinsel istismardan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan şahsı yakaladı.
Edinilen bilgilere göre, Espiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Espiye Soğukpınar karayolunda Önleyici Kolluk Devriyesi esnasında "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan 30 yaşındaki S.U. isimli şahıs yakalandı. S.U. isimli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Giresun E Tipi Kapalı Ceza infaz kurumuna teslim edildi. - GİRESUN
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