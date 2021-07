Son dakika haberleri: Jandarma kimsesizlerin kimsesi oldu - Son Dakika

Jandarma kimsesizlerin kimsesi oldu

KIRIKKALE - Kırıkkale'de jandarma ekipleri, "Jandarma kimsesizlerin kimsesidir" sloganıyla kentte yaşayan 80 yaş üstü vatandaşlar ile şehit yakınları ve gazileri ziyaret ederek bayramını kutladı.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 80 yaş üstü vatandaşlar ile şehit yakınları ve gazilerin ihtiyaçlarını karşılamak ve onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek adına bayram ziyaretleri gerçekleştirdi. Kapıp kapı dolaşan jandarma, yaşlıların misafiri oldu. Köy ve kasabalarda ziyaret ettikleri yaşlı vatandaşlarla sohbet edip, dertlerini dinledi.

Vali Yunus Sezer'in talimatıyla yapılan bayramlaşma ve gönül alma ziyaretlerinde hastalıkla ilgili bilgilendirme de yapıldı. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in, Vali Yunus Sezer'in ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uğur Özmen'in de selamları iletildi. Devletin her zaman yanlarında olduğu belirtildi.

Dini bayramlar ve özel günlerin dışında da ziyaretlerin süreceği ve jandarmanın her zaman vatandaşının yanında olacağı bildirdi.