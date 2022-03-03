Jandarma kış aylarının çetin geçtiği dağlarda yaban hayvanlarını aç bırakmıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Jandarma kış aylarının çetin geçtiği dağlarda yaban hayvanlarını aç bırakmıyor

03.03.2022 10:11
Jandarma kış aylarının çetin geçtiği dağlarda yaban hayvanlarını aç bırakmıyor

Elazığ'da Jandarma Komutanlığı ekipleri çetin kış koşullarının yaşandığı yüksek rakımlı bölgelere ulaşarak yaban hayvanları için doğaya yem bırakıyor.

Elazığ'da Jandarma Komutanlığı ekipleri çetin kış koşullarının yaşandığı yüksek rakımlı bölgelere ulaşarak yaban hayvanları için doğaya yem bırakıyor.

Kentte özellikle yüksek kesimlerde, dağlık bölgelerde etkili olan kar yağışı, tipi ve soğuk hava doğadaki yaban hayvanlarının yaşamını zorlaştırıyor.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri, zorlu iklim şartlarının yaşandığı kentte yiyecek bulmakta güçlük çeken başta yaban keçileri olmak üzere yaban hayvanları ve tavşanların

beslenebilmesi için kış ayı boyunca aralıksız besleme çalışması yürütüyor.

Ekipler, doğal yaşamın korunması için yaban hayatını destekleme faaliyetini Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü ile koordineli şekilde sürdürüyor.

Dağlık ve ormanlık alanlarda yaşayan yaban hayvanlarının geçiş güzergahını belirleyen ekipler, temin ettikleri kuru ot, saman, arpa, buğday ve yoncadan oluşan yemi ulaştırmak için kimi zaman karlı dağların zirvesine kadar uzanan zorlu yolculuğa çıkıyor.

Yaban hayvanlarını aç bırakmamak için özveriyle çalışan ekipler, kış ayları boyunca yüksek rakımlı kırsal ve dağlık bölgelere 10 ton civarında yem bıraktı.

YORUMLAR
500
Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı Abant Tabiat Parkı yolunda heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor Abant Tabiat Parkı yolunda heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor

Jandarma, Elazığ, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Jandarma kış aylarının çetin geçtiği dağlarda yaban hayvanlarını aç bırakmıyor - Son Dakika


Son Dakika
10:08 Yol ortasında dehşet saçtı, husumetlisini planlayarak öldürdü!
10:06 Son dakika: şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı! TÜFE yüzde 4,81 yükselirken, yıllık enflasyon yüzde 54,44'e çıktı
10:03 Baba olmaya hazırlanan Selahattin Paşalı, hamile sevgilisi Lara Tümen ile poz verdi!
09:54 Zelenskiy, 15 Ukraynalı askere Kahramanlık unvanı verdi!
09:28 Putin'in amacı Zelenski'yi devirip, yerine Yanukoviç'i geçirmek! Ukrayna medyasının iddiası
09:24 Yusuf Yazıcı, Rusya'yı salladı! CSKA Moskova'da maçın adamı oldu
09:13 Rus asker gözyaşlarını tutamadı! Ukraynalılar çay ve yemek ikram etti
08:50 Ukraynalı annelerin Türk çocukları gözlerini savaşa açtılar! Şu an ülkelerinden çok uzaktalar
08:49 Ukraynalılar; genç Rus askere önce çay ve börek verdi, sonra da annesini görüntülü aradı: Üzülme Nataşa, oğlun yaşıyor ve iyi!
08:48 Çaresiz baba, ölüm orucuna başladı! SMA hastası kızı için ilaç parası toplamaya çalışıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 10:19:39. #1.12#
SON DAKİKA: Jandarma kış aylarının çetin geçtiği dağlarda yaban hayvanlarını aç bırakmıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement