Jandarma kısıtlamada göz açtırmadı - Son Dakika

Jandarma kısıtlamada göz açtırmadı
01.05.2021 12:34
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde jandarma ekipleri uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 2 kişiye operasyon düzenledi.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde jandarma ekipleri uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 2 kişiye operasyon düzenledi.
Edinilen bilgiye göre ilçenin Perşembe beldesi yolu üzerinde jandarma ekiplerince durdurulan araçta arama yapıldı. Kısıtlamaya uymayarak jandarmanın çevirmesine yakalanan ve üzerlerinde 2 gram kubar esrar maddesi uyuşturucu bulunduran M.T. (31) ve G.V. (34) isimli 2 şahıs ekiplerce göz altına alındı. Şüpheli şahıslar hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem başlatıldı. - ZONGULDAK
Son Dakika Ümit Özat'a "Hain, alçak" diyen gazeteci Ahmet Ercanlar'a aynı sertlikte yanıt: Yalıtımlı cam taktırdık, havlama sesi duyulmuyor Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönüyor ama bu kez Fenerbahçe forması giymek için Marmara'yı deniz salyası kapladı! Balıkçılar denize açılamıyor Evlilik yolunda ilk adımı atan oyuncu Umut Kurt, sevgilisine evlilik teklifi etti Merak edilen rakam netleşti! İşte 17 günlük tam kapanmadan muaf olan kişi sayısı Tamer Karadağlı ve 30 yaş küçük aşkı haklarında kötü yorum yapanlardan şikayetçi oldu Belirtileri koronavirüs ile birebir benzerlik gösteriyor, uzmanlar kene tehlikesine karşı uyarıyor Tam kapanmanın ardından açılma nasıl olacak? Bakan Koca süreci anlattı