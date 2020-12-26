Jandarma, kısıtlamada sokak hayvanlarını besledi - Son Dakika

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde jandarma ekipleri, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını besledi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Çamyuva Karakol Komutanlığı asayiş timleri, Kemer'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını besledi. Timler, yanlarında getirdikleri ekmekleri, Çamyuva Mahallesi'nde bulunan ve halk arasında 'Küçük Göl' ismiyle bilinen dere yatağındaki 150 civarında ördeğe verdi. Ekipler, ardından da Çamyuva Mahallesi genelinde sokakta bulunan sahipli ya da sahipsiz tüm sokak hayvanlarına mama verip ilgilendi. Timlerin sürekli olarak yaptıkları bu çalışmanın bundan sonra da aralıksız olarak devam edeceği bildirildi.