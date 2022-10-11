Manisa İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ve Trafik Şube Müdürlüğünce 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla Manisa İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan bütün ekipleri ile 'Bugünün güçlü kızları yarının aydınlık geleceği' sloganıyla dergi, kırtasiye malzemeleri gibi hediyeler dağıtarak kız çocuklarının gününü kutladı.

Kaynak: İHA

Jandarma, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Jandarma, kız çocuklarını sevindirdi - Son Dakika

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