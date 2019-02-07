Jandarma Komando Arama Kurtarma Taburu Çalışmalara Katıldı
1 saat önce
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK- İstanbul DHAKartal'da çöken 8 katlı binanın enkazında Jandarma Komando Arama Kurtarma (JAK) Tabur Komutanlığı ekipleri de görev yapıyor.
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK- İstanbul
DHA Kartal
'da çöken 8 katlı binanın enkazında Jandarma Komando
Arama Kurtarma (JAK) Tabur Komutanlığı ekipleri de görev yapıyor. Ankara
'dan dün saat 23.30 sıralarında enkaz alanına ulaşan JAK ekibinin 36 personel, 3 canlı tespit köpeği ve 1 kadavra köpeği ile birlikte çalışmalarını sürdürüyor. JAK ekibinin çalışmaları görüntülendi. Görüntülerde kuyu tekniği ile enkazda alan açan ekipler enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalışıyor
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 04:03 Kaynak: DHA
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