Son Dakika Haberleri: Jandarma Komando Arama Kurtarma Taburu Çalışmalara Katıldı

Jandarma Komando Arama Kurtarma Taburu Çalışmalara Katıldı

1 saat önce

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK- İstanbul DHAKartal'da çöken 8 katlı binanın enkazında Jandarma Komando Arama Kurtarma (JAK) Tabur Komutanlığı ekipleri de görev yapıyor.

Jandarma Komando Arama Kurtarma Taburu Çalışmalara Katıldı, System.String[]
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK- İstanbul DHA

Kartal'da çöken 8 katlı binanın enkazında Jandarma Komando Arama Kurtarma (JAK) Tabur Komutanlığı ekipleri de görev yapıyor.

Ankara'dan dün saat 23.30 sıralarında enkaz alanına ulaşan JAK ekibinin 36 personel, 3 canlı tespit köpeği ve 1 kadavra köpeği ile birlikte çalışmalarını sürdürüyor. JAK ekibinin çalışmaları görüntülendi. Görüntülerde kuyu tekniği ile enkazda alan açan ekipler enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalışıyor

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 04:03 Kaynak: DHA

Jandarma, Komando, Güncel
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