Jandarma komandolar dualarla Suriye'ye uğurlandı - Son Dakika

Suriye'de terörden arındırılan bölgelerde görev yapacak Osmaniye Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı timleri, düzenlenen törenin ardından dualarla görev yerlerine uğurlandı.

İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törene, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı Kadir Kara, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral İbrahim Koyuer, Osmaniye Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürsel Kanca, İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Tombul, askeri ve mülki erkan ile askerlerin aileleri ve yakınları katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Vali Yılmaz, kahramanca görev yapan komandolara yeni görevlerinde başarılar diledi.

Komandoların ailelerine de seslenen Yılmaz, "Komandolarımızın kıymetli aileleri sizlerle gurur duyuyoruz. İyi ki böyle komandolar yetiştirmişsiniz, vatan sizinle gurur duyuyor. Kahramanlarımızın şanlı bayrağımızı bugüne kadar hep en yüksekte dalgalandırdı, bugün de dalgalandırmaya devam edecek, şüpheniz olmasın." dedi.

Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral İbrahim Koyuer de Suriye'de yürütülen faaliyetler ve alınan tedbirler sayesinde terör örgütünün bölgede ve ülkede bitme noktasına geldiğini söyledi.

Son 10 yıldır Suriye'de bir kaos ve iç savaşın hüküm sürdüğünü hatırlatan Koyuer, "Şunu unutmayın ki Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak bütün dünyaya haykırdığımız dış politikanın gereği, bölgedeki yangını kontrol altında tutmak için ordayız. Varlığımız sayesinde ülke içerisindeki terör olayları minimuma düştü. Ayrıca Türk milleti olarak atalarımızdan gördüğümüz gibi her zaman mazlumun yanında olduk. Şimdi sıra sizde. Onların sığınabileceği bir Türkiye'si var ancak unutmayın bizim öyle bir şansımız yok." ifadelerini kullandı.

Osmaniye Jandarma Komutanı Albay Zafer Tombul ise Türkiye Cumhuriyeti'nin geçmişte Kore, Kıbrıs, Bosna Hersek, Kosova, Irak, Afganistan ve Libya'da olduğu gibi Suriye'de de Türk Silahlı Kuvvetleri, jandarması ve polisi ile barışı desteklemeye devam edeceğini belirtti.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Ali Çakmak, komandolar ve şehitler içi dua etti.

Komando andının okunmasının ardından aileleriyle vedalaşan askerler, Suriye'deki üs bölgelerine uğurlandı.