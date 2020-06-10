Jandarma komandolardan 'Mehmet ' türküsü - Son Dakika

Jandarma komandolardan 'Mehmet ' türküsü

Jandarma komandolardan 'Mehmet ' türküsü Terörle Mücadele Harekatı kapsamında görevli kahraman Jandarma Komandoların yetiştiği, Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığının faaliyetleri 'Mehmet ' türküsü eşiliğinde tanıltıldı.

Jandarma komandolardan 'Mehmet ' türküsü ANKARA - Terörle Mücadele Harekatı kapsamında görevli kahraman Jandarma Komandoların yetiştiği, Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığının faaliyetleri 'Mehmet ' türküsü eşiliğinde tanıltıldı. Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Terörle Mücadele Harekatı kapsamında görevli kahraman Jandarma Komandoların yetiştiği, Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığının faaliyetlerine yer verildi. Paylaşımda 'Mehmet' türküsü de yer aldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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