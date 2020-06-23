Jandarma Komutanı havadan tespit etti, ekipler karada cezayı yazdı - Son Dakika

Mersin İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkoğlu, helikopter ile havadan trafik denetimi yaptı. Yapılan denetimde kural ihlali yapılan 5 araç sürücüsüne ceza kesildi.



Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, D-750 Tarsus- Pozantı karayolu üzerinde 6 jandarma trafik, 3 asayiş timi ve bir motorize ekip ile uygulama yaptı. Uygulamalara droneler de havadan destek verdi. Ayrıca İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkoğlu'da helikopter ile havadan denetim yaptı. Yapılan denetimlerde 90 araç kontrol edilirken, trafik kurallarını ihlal eden 5 araç sürücüsüne toplam bin 128 lira para cezası kesildi.



Yetkililer, helikopter ve drone ile havadan yapılan trafik kontrollerinin devam edeceğini bildirdi. - MERSİN