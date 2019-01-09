Son Dakika Haberleri: Jandarma Komutanına Uyuşturucudan Gözaltı

Jandarma Komutanına Uyuşturucudan Gözaltı

49 dakika önce

İzmir'in Aliağa ilçesinde düzenlenen operasyonda, Hakkari Çukurca İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı B.Ö. ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) istifa eden bir uzman çavuşun da aralarında yer aldığı 10 zanlı gözaltına alındı, yaklaşık 400 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

İzmir'in Aliağa ilçesinde düzenlenen operasyonda, Hakkari Çukurca İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı B.Ö. ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) istifa eden bir uzman çavuşun da aralarında yer aldığı 10 zanlı gözaltına alındı, yaklaşık 400 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları tespit edilenlere yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aliağa'da bir tatil köyündeki villaya operasyon düzenledi.

Evde kokuya duyarlı dedektör köpeklerin de katılımıyla yapılan aramada, yaklaşık 400 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Ekipler, olayla bağlantısı bulunduğu iddia edilen Hakkari Çukurca İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı B.Ö. ve TSK'dan istifa eden uzman çavuş M.Ç. ile A.Ç, T.K, S.Ç, M.F.Ç, Suriye vatandaşları A.M, H.A, A.A. ve İ.B'yi gözaltına aldı.

Soruşturma kapsamında bir firarinin arandığı, şüphelilerin ev ve işyerlerindeki aramanın sürdüğü bildirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyete götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:01 Kaynak: AA

Aliağa, Jandarma, Güncel
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