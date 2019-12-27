Jandarma komutanlığı duvarına çarpan otomobil alev alev yandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Jandarma komutanlığı duvarına çarpan otomobil alev alev yandı - Son Dakika

Jandarma komutanlığı duvarına çarpan otomobil alev alev yandı

6 saat önce

Hatay'ın Altınözü ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra jandarma komutanlığı duvarına çarpan otomobil, alev alev yandı.

Jandarma komutanlığı duvarına çarpan otomobil alev alev yandı, System.String[]

Hatay'ın Altınözü ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra jandarma komutanlığı duvarına çarpan otomobil, alev alev yandı.


Edinilen bilgiye göre, Cavit Alkan Caddesi'nde giden, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 31 ZH 593 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek Altınözü İlçe Jandarma Komutanlığı duvarına çarptı. Kaza sonrası otomobil alev alev yanarken, yaralanan sürücü güçlükle araçtan çıktı.


Yaralanan sürücü ambulansla Altınözü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yanan otomobil ise Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Kazanın ardından olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı. - HATAY

Altınözü, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 02:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

8'inci sınıf öğrencisinden yerli otomobil için "emniyet kemeri" önerisi
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan yerli otomobil mesajı: Çok güçlü bir siparişle destek olacağız Yerli otomobilin ilk yabancı talibi ortaya çıktı: Bir hit olabileceğini düşünüyorum Ünlü isimlerden 'yerli otomobil' paylaşımı: Gururlanmamak elde değil

Son Dakika Haberleri
20:57 Suriyeli muhalif liderden uluslararası topluma İdlib çağrısı - Son Dakika Haber
20:45 Eskişehir'de aranan cinayet zanlısı Ankara'da yakalandı - Son Dakika Haber
20:42 Yerli otomobile Davutoğlu'ndan tebrik, İmamoğlu'ndan 'güçlü sipariş' mesajı - Son Dakika Haber
20:40 4 aylık hamile kadın çocuğunun gözü önünde öldürüldü - Son Dakika Haber
20:40 Şemdinli'de hasta kurtarma operasyonu - Son Dakika Haber
20:04 Beşiktaş-Gençlerbirliği maçı başladı! Canlı anlatım - Son Dakika Haber
19:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye İzmir eleştirisi: Rezil ettiniz! - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 21:08:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Jandarma komutanlığı duvarına çarpan otomobil alev alev yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]