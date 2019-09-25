Jandarma komutanlığı tarafından konferans
1 saat önce
Zonguldak il jandarma komutanlığı tarafından Gaziler Haftası münasebetiyle Gazilik ve Gazilere saygı konferansı verildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 02:05 Kaynak: İHA
Zonguldak il jandarma komutanlığı tarafından Gaziler Haftası münasebetiyle Gazilik ve Gazilere saygı konferansı verildi.
Zonguldak il jandarma komutanlığı tarafından Gaziler Haftası münasebetiyle Mehmet Çelikel Lisesi'nde öğretmen ve öğrencilere Gazilik ve Gazilere saygı konferansı verildi. Slayt şeklinde verilen konferansta öğrenciler bilgilendirildi. Konferansın ardından görevlendirilen personel öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirildi. - ZONGULDAK
Milli Eğitim'den okulda şiddet uygulayan müdür yardımcısı açıklaması: Görüntüler geçen yıla ait Babasından miras kalan 1949 model cipe gözü gibi bakıyor Son dakika: 31 Mart seçimlerinde usulsüzlük soruşturması: 41 kişi hakkında hapis istemiyle dava açıldı İran'lı sahte polisler, saunanın içinde böyle yakalandı