Son Dakika Haberleri: Jandarma komutanlığı tarafından konferans
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Jandarma komutanlığı tarafından konferans

1 saat önce

Zonguldak il jandarma komutanlığı tarafından Gaziler Haftası münasebetiyle Gazilik ve Gazilere saygı konferansı verildi.

Jandarma komutanlığı tarafından konferans, System.String[]

Zonguldak il jandarma komutanlığı tarafından Gaziler Haftası münasebetiyle Gazilik ve Gazilere saygı konferansı verildi.


Zonguldak il jandarma komutanlığı tarafından Gaziler Haftası münasebetiyle Mehmet Çelikel Lisesi'nde öğretmen ve öğrencilere Gazilik ve Gazilere saygı konferansı verildi. Slayt şeklinde verilen konferansta öğrenciler bilgilendirildi. Konferansın ardından görevlendirilen personel öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirildi. - ZONGULDAK

Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 02:05 Kaynak: İHA
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