Jandarma komutanlığı tarafından konferans

Zonguldak il jandarma komutanlığı tarafından Gaziler Haftası münasebetiyle Gazilik ve Gazilere saygı konferansı verildi.



Zonguldak il jandarma komutanlığı tarafından Gaziler Haftası münasebetiyle Mehmet Çelikel Lisesi'nde öğretmen ve öğrencilere Gazilik ve Gazilere saygı konferansı verildi. Slayt şeklinde verilen konferansta öğrenciler bilgilendirildi. Konferansın ardından görevlendirilen personel öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirildi. - ZONGULDAK