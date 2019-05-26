Jandarma Komutanlığından öğrencilere trafikte farkındalık eğitimi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesindeki okullarda eğitim gören öğrencilere trafikte farkındalık eğitimi verdi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığının kuruluşunun 180'inci yılını farklı bir etkinlikle kutladı. Etkinlikler kapsamında 2019 yılının 'Yaya Öncelikli Trafik Güvenliği Yılı' olması nedeniyle İstanbul Fen Bilimleri Merkezi Okulu, Taşdelen 125.Yıl İlkokulu, Sultançiftliği İlkokulu, Rahmi-Mihriban Bedestenci İlkokulu ve Mehmetçik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrencilere trafik eğitimi verildi. Çekmeköy İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesinde verilen eğitimde öğrencilere yayaların ve sürücülerin, trafikte birbirlerini görmelerinin öneminin yanı sıra araç sürücüleri ve trafik görevlilerine görülecek şekilde nasıl davranmaları gerektiği ile araçların sesini, trafik görevlilerinin uyarılarını, sesli trafik işaretlerini görerek ve duyarak nasıl hareket etmeleri gerektiği anlatıldı.TRAFİK PARKURUNDA UYGULAMA Öğrenciler, komutanlığın bahçesine kurulan uygulamalı trafik parkurunda anlatılan konulara ilişkin uygulama yaptı. Jandarma yeleği giyen öğrenciler, trafikçi, sürücü, yaya ve gözlemci olarak görev alırken, komutanlık bünyesinde bulunan akülü bisikletleri de kullanma imkanı yakaladı.S70-İ SKORSKY HELİKOPTERİ ÖĞRENCİLERE GÖSTERİLDİ Eğitime gelen öğrencilere sadece trafik eğitimi verilmedi. Trafik eğitiminin ardından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı envanterinde bulunan S70-İ Skorsky genel maksat helikopteri tanıtıldı. Öğrenciler, Jandarma Trafik Timi ve Jandarma Motosikletli Asayiş Timi'nin görevleri ve görevlerini icra ederken kullandıkları malzemeler hakkında da bilgilendirildi.YAYA GEÇİDİ YAZISINI BOYADILAR Komutanlık bahçesinde verilen eğitimin ardından Çekmeköy İlçesi Kışla Caddesi üzerinde bulunan İstanbul Fen Bilimleri Merkezi Okulu'na giden jandarma ekipleri, trafik polisleri ve öğrenciler, yaya geçidi çizgileri ile yerde yazan 'Önce Yaya' yazısını boyadı.(İHA)