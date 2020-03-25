Jandarma kontrol noktasında koronavirüs taraması - Son Dakika

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Jandarma kontrol noktasında koronavirüs taraması
14 dakika önce
HAKKARİ'de koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamda, il merkezine gelen araçlardaki yolcular, jandarma kontrol noktasında ateşleri ölçülüp, muayene ediliyor.
HAKKARİ'de koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamda, il merkezine gelen araçlardaki yolcular, jandarma kontrol noktasında ateşleri ölçülüp, muayene ediliyor.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle önlemler alınırken, Hakkari- Van karayolundaki Yeni Köprü, ve Hakkari- Çukurca karayolundaki jandarma kontrol noktalarında da çeşitli tedbirler alındı. Görevlendirilen sağlık ekipleri, giriş yapmak isteyenlerin ateşlerine bakıp, muayene ettikten sonra geçişlerine izin veriyor. Ateş ve benzeri bulguları olanlar ise ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi'ne sevk ediliyor.
- Hakkari
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 01:26 Kaynak: DHA
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