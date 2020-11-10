Jandarma kontrol noktasından geçerken elindeki tabancayla video çeken şüpheli yakalandı (2) - Son Dakika

Jandarma kontrol noktasından geçerken elindeki tabancayla video çeken şüpheli yakalandı (2)
10.11.2020 19:50
TUTUKLANDIHatay'da otomobiliyle jandarma kontrol noktasından geçişi sırasında elindeki tabancayla video çekip, sosyal medyada paylaşan Suriye uyruklu M.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
TUTUKLANDI
Hatay'da otomobiliyle jandarma kontrol noktasından geçişi sırasında elindeki tabancayla video çekip, sosyal medyada paylaşan Suriye uyruklu M.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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