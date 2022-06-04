Jandarma kontrolünde bir araçta 151 kilo salep soğanı yakalandı - Son Dakika
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Jandarma kontrolünde bir araçta 151 kilo salep soğanı yakalandı

04.06.2022 13:43
Jandarma kontrolünde bir araçta 151 kilo salep soğanı yakalandı

Sinop'un Gerze ilçesinde bir araçta arama yapan jandarma ekipleri, nesli tehlike altında bulunan 151 kilogram salep soğanı ele geçirdi.

Sinop'un Gerze ilçesinde bir araçta arama yapan jandarma ekipleri, nesli tehlike altında bulunan 151 kilogram salep soğanı ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Sinop'un Gerze ilçesi Çakallı köyünde E.E.'nin(28) otomobilini durduran jandarma ekipleri kontrolünde, araçta bulunan bitki köklerinin salep soğanı olduğu tespit edildi. Nesli tehlike altında olan ve soğanının koparılması yasaklı bulunan 151 kilogram salep soğanına jandarma tarafından el konularak Sinop Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Şahıs hakkında 'biyolojik çeşitliliği tahrip etmek' suçundan yasal işlem başlatıldı. Şahsa ne kadar ceza kesileceği ise henüz belli değil. - SİNOP

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Kaynak: İHA

Jandarma, Gerze, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma kontrolünde bir araçta 151 kilo salep soğanı yakalandı - Son Dakika

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