Son Dakika Haberleri: Jandarma Kontrolünde Yakalandı

Jandarma Kontrolünde Yakalandı

9 dakika önce

Tekirdağ'da asayiş kontrollerini eksiksiz sürdüren Malkara İlçe Jandarma ekibi, durdurduğu araçta göçmen kaçakçılığı suçundan aranan bir şahsı gözaltına aldı.

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Tekirdağ'da asayiş kontrollerini eksiksiz sürdüren Malkara İlçe Jandarma ekibi, durdurduğu araçta göçmen kaçakçılığı suçundan aranan bir şahsı gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Malkara Bölge Trafik önünde yol kontrolü yapan Malkara Jandarma Asayiş ekibi, durdurduğu bir araçta yapılan kimlik sorgulamasında, Nevzat Ş. isimli şahsın Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından göçmen kaçakçılığı suçundan hakkında yakalama emri olduğunu ortaya çıkardı.

Gözaltına alınan Nevzat Ş., jandarma karakolundaki ifadesinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 01:04 Kaynak: İHA

Tekirdağ, Malkara, Jandarma, 3. Sayfa
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