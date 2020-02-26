Jandarma kontrolünde yakalandılar - Son Dakika
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Jandarma kontrolünde yakalandılar

6 saat önce

Ankara'da jandarma ekiplerinin yol kontrolü esnasında bir otomobilde 2 adet kurusıkıdan bozma tabanca ele geçirildi.

Jandarma kontrolünde yakalandılar, System.String[]

Ankara'da jandarma ekiplerinin yol kontrolü esnasında bir otomobilde 2 adet kurusıkıdan bozma tabanca ele geçirildi. Araçtaki 6 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 20 Şubat'ta Gölbaşı ilçe girişinde yapılan yol kontrolünde durdurulan Konya plakalı araçta bulunan A.T, E.K, C.Y, K.A, R.Ş. ve M.B. isimli şahısların üzerinde ve araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda 2 adet seri numaraları silinmiş 9 mm kurusıkıdan bozma tabanca ele geçirildi. Tabancalara el konulurken, gözaltına alınan 6 kişi adli makamlara sevk edildi. - ANKARA

Jandarma, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 11:35 Kaynak: İHA
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