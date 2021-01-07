Jandarma köpeği 'Atak' uyuşturucunun yerini böyle gösterdi - Son Dakika
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Jandarma köpeği 'Atak' uyuşturucunun yerini böyle gösterdi

Jandarma köpeği 'Atak' uyuşturucunun yerini böyle gösterdi

07.01.2021 09:36

FATİH'te jandarmanın düzenlediği operasyonda 14 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

FATİH'te jandarmanın düzenlediği operasyonda 14 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucu maddeyi piyasaya sürmeye çalışan şüpheliler V.Y. ile dağıtımının yapılması için kuryelik yapan A.Ş. ve H.Y. tutuklanarak cezaevine konuldu. Şüpheli V.Y.'nin  evinde jandarmanın yaptığı aramalara destek veren jandarma köpeği 'Atak' uyuşturucunun yerini gösterdi, o anlar kameralara yansıdı.

14 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli V.Y.'nin yasadışı yollarla temin ettiği uyuşturucu maddeyi, torbacı tabir edilen şüpheliler A.Ş. ve H.Y. aracılığıyla İstanbul genelinde piyasaya sürme hazırlığında olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, şüpheli, V.Y.'nin, Fatih'te bulunan adresini mercek altına aldı. Jandarma ekipleri,  şüpheli V.Y.nin uyuşturucu maddeyi depo olarak kullandığı bu adreste sakladığını belirledi. V.Y. ile kuryelerin, uyuşturucu maddenin dağıtımını planlamak için V.Y.'nin evinde bir araya geldiklerini tespit eden ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Jandarma ekiplerinin şüphelinin evinde yaptıkları aramalara dedektör köpek 'Atak' da destek verdi. Atak'ın yatak odasına yönelmesi üzerine aramalarını orada yoğunlaştıran jandarma ekipleri, Atak'ın özellikle yatak bazasına tepki vermesi üzerine yatağı kaldırdı. Yatağın altında bulunan siyah valizi açan ekipler, valiz içerisinde genel dağıtıma hazırlanmış paketler halinde toplam 14 kilo uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen skunk ele geçirdi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIŞüpheli V.Y.'nin, kadın kuryeler A.Ş. ve H.Y. ile evinde sık sık bir araya geldiği ve buradaki planlamalardan sonra kadın kuryeler A.Ş. ve H.Y.'yi uyuşturucu maddenin dağıtım aşaması için görevlendirdiği ortaya çıktı. Şüphelilerin operasyonun gerçekleştiği gün de yine evde buluşup planlama yapmak üzere anlaştıkları tespit edildi. Şüpheliler  V.Y., A.Ş. ve H.Y. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

(Fotoğraf)


Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Jandarma köpeği 'Atak' uyuşturucunun yerini böyle gösterdi - Son Dakika


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