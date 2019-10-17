Son Dakika Haberleri: Jandarma köpeği 'Bube' toprağa gömülü PKK malzemeleri buldu
Son Dakika Güncel Jandarma köpeği 'Bube' toprağa gömülü PKK malzemeleri buldu

Jandarma köpeği 'Bube' toprağa gömülü PKK malzemeleri buldu

2 saat önce

OSMANİYE'de, Amanos Dağı eteklerinde güvenlik güçlerince yürütülen operasyonlar sırasında, Jandarma Erzak İz Takip Köpeği 'Bube'nin de katılımıyla yapılan aramalarda, PKK'lı teröristlere ait toprağa gömülü mühimmat ve malzeme bulundu.

Jandarma köpeği 'Bube' toprağa gömülü PKK malzemeleri buldu, System.String[]

OSMANİYE'de, Amanos Dağı eteklerinde güvenlik güçlerince yürütülen operasyonlar sırasında, Jandarma Erzak İz Takip Köpeği 'Bube'nin de katılımıyla yapılan aramalarda, PKK'lı teröristlere ait toprağa gömülü mühimmat ve malzeme bulundu.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat ve komando timleri, Terörle Mücadele Harekatı kapsamında Amanoslar Dağları bölgesi Yarpuz Köyü sınırları içerisinde arama-tarama çalışması yaptı. Jandarma Erzak İz Takip Köpeği Bube'nin de katıldığı aramalarda, toprağa gömülü çok miktarda mühimmat ile yaşam, tıbbi ve dijital malzemeler ele geçirildi.Delil niteliği taşıyan ve üzerinde iz bulunduğu değerlendirilen malzemelerin bazıları, olay yeri inceleme timi tarafından Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı'nda incelenmek üzere korumaya alındı. Taşınması ve bulundurulması sakıncalı malzemeler ise savcının talimatıyla imha edildi. Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'nca terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların aralıksız ve kararlılıkla devam etmekte olduğu bildirildi.


Jandarma, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 05:37 Kaynak: DHA
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