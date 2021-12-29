JANDARMA KÖPEĞİ 'KARBON' 10 KİLO UYUŞTURUCUYA GEÇİT VERMEDİ - Son Dakika

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde jandarmanın yol kontrolünde durdurulan şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüs bagajında narkotik köpeği 'Karbon'un da katılımıyla yapılan aramada piyasa değeri 300 bin lira olan 10 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı Güney Jandarma Karakol Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar doğrultusunda şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüs durduruldu. Uyuşturucu madde tespit köpeği 'Karbon' ile otobüste arama yapan jandarma bagaj bölümündeki bir valizde uyuşturucu madde ele geçirdi. Valizde piyasa değeri yaklaşık 300 bin lira olan 4 ayrı paket halinde 10 kilogram skunk tespit edildi. Valiz sahibi F.E.'nin Elazığ'da terminalden valizi otobüsteki görevlilere teslim ettikten sonra otobüse binmediği tespit edildi. Jandarmanın araştırması sonrası F.E., Elazığ'da gözaltına alındı.