ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 18 Eylül 2022

6 Nisan 1920

1- Jandarma köpeğinin "gözünden" rehine kurtarma operasyonu

Jandarma timlerinin rehine kurtarma, terör, patlayıcı tespiti operasyonlarına yönelik eğitimlerde köpeklerin vücuduna yerleştirilen aksiyon kameralar, en sıcak anları kayıt altına aldı

Tatbikatta jandarma köpeği "İksir", saniyeler süren operasyonla güvenlik güçlerinden kaçan şüpheliyi saklandığı yerde üzerine atılarak etkisiz hale getirdi

JÖAK Köpek Unsurları Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Mehmet Gördü:

"Köpeklerimiz özellikle bina ve kara araçlarında saldırganın elinde bulunan silahın namlusunu, operasyon timleri içeri girene kadar 2 saniyeliğine başka yöne çevirmesinde etkili olmaktadır. Bu, operasyonların zayiatsız sonuçlandırılmasında büyük önem taşımaktadır"

(Yusuf Soykan Bal/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Aizanoi Antik Kenti kazısında mermer güneş saati bulundu

Kazı Başkanı Prof. Dr. Gökhan Coşkun:

"Bu sezon çay yatağında yaptığımız kazılarda bizi en çok heyecanlandıran, gün yüzüne çıkardığımız mermer güneş saati oldu. Bu güneş saati Roma dönemine ait ve Aizanoi'da bugüne kadar bulunan ilk güneş saati"

(Muharrem Cin/Kütahya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- "Biyonik kulağın" umut olduğu işitme kaybına gelecekte kök hücre çare olabilir

Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Müzeyyen Doğan:

"İleri derecede sensörinöral işitme kaybı olan veya geleneksel işitme cihazından fayda görmeyen hastalara halk arasında 'biyonik kulak' olarak bilinen koklear implantlar takılabilir. Biri cilt altına, diğeri kulak içine yerleştirilen iki parçadan oluşur. Çevredeki sesler elektriksel uyarıya çevrilerek işitme hücrelerinin uyarılması sağlanır"

"4 yaşına kadar tespit edilen ileri derecede sensörinöral işitme kaybı olan çocuklarda uygulanmaktadır"???????

(Hatice Şenses/İstanbul)

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