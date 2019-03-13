Son Dakika Haberleri: Jandarma Köpeklerinin Gösterisini Minikler Şaşırarak İzledi

Jandarma Köpeklerinin Gösterisini Minikler Şaşırarak İzledi

8 dakika önce

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yürüttüğü 'Değerler Hareketi' projesi kapsamında Afyonkarahisar Asım Kocabıyık Anaokulu öğrencileri İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Jandarma Köpeklerinin Gösterisini Minikler Şaşırarak İzledi, System.String[]
İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yürüttüğü 'Değerler Hareketi' projesi kapsamında Afyonkarahisar Asım Kocabıyık Anaokulu öğrencileri İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti. Ziyarette jandarma köpeklerinin itaat gösterilerini minik öğrenciler şaşırarak izledi.

İl Jandarma Komutanlığı önünde minik öğrencileri karşılayan Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, minik öğrencileri asker selamıyla karşılayarak, yanaklarından öptü. Minik öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte andarma binası önünde "7'den 77'ye biriz, beraberiz" pankartı açarken jandarma personeli de öğrencilerle birlikte günün anısına fotoğraf çektirdi. Daha sonra bina içerisine giren minik öğrencilere jandarmanın çalışmalarını anlatan kısa film izletildi. Miniklere jandarma personeli tarafından oyuncak hediye edildi. Ziyaret sonunda jandarma köpekleri miniklere sürpriz gösteri yaptı. Küçük öğrencilerin ilgiyle izlediği gösteride köpeklerin itaat gösterileri herkesi şaşırttı.

"Milli birliğimiz için yola çıktık"

Konuyla ilgili bilgiler veren Asım Kocabıyık Anaokulu Müdürü Ramazan Yıldız, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yürüttüğü 'Değerler Hareketi' projesi kapsamında İl Jandarma komutanlığını ziyaret ettiklerini söyledi. "7'den 77'ye biriz beraberiz" sloganıyla projelerine başladıklarını kaydeden Müdür Yıldız şöyle devam etti; "Mart ayı teması olan milli birlik ve kardeşlik konusu dahilinde Afyonkarahisar Asım Kocabıyık Anaokulu olarak '7'den 77'ye Biriz Beraberiz' sloganıyla yola çıktık. Bu kapsamda bugün Jandarma Komutanlığımızı ziyaret ettik. Bu projedeki amacımız okul öncesi çağdan itibaren milli birlik, beraberlik ve kardeşliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde çocuklarımıza bunu benimsetmek ve tüm ülkemize bu mesajı vermek için yola çıktık." - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 03:46 Kaynak: İHA

Afyon, Jandarma, Güncel
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