Jandarma korona virüsüne dikkat çekmek için klip hazırladı - Son Dakika

-Jandarmanın anons yapması Malatya'da Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmaları sınırlandırılmasına rağmen yasağa uymayanları polis ekipleri ikazda bulunarak, evlerine gönderdi.

Kentteki işlek sokaklar, park, yeşil alanlar, kent meydanı, cami avluları ve otobüs duraklarında devriye gezen polis ekipleri, kimlik kontrolü yaptı.

Polis araçlarından yapılan anonsta, "Değerli Malatyalılar, başta sizlerin olmak üzere yakınlarınızın ve tüm vatandaşlarımızın sağlığını önemsiyoruz. Sizi yasalara uymaya davet ediyoruz. Yasalara uymayıp sokağa çıkanlar için yasal işlem yapılacaktır. Evde kalın, sağlıklı kalın." ifadesi kullanıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte 65 yaş ve üzerinde olup da dışarı çıkma yasağını ihlal eden 61 kişiye idari işlem yaptı

Doğanşehir ilçesinde de polis ekipleri ilçe merkezinde ve pazar yerlerinde kontrol gerçekleştirdi.

İlçe Jandarma Komutanlığı da yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlere dikkati çekmek amacıyla klip hazırladı.

Vatandaşlardan zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarının istediği klipte, jandarma aracından, "Biz sizler ve sizlerin sağlığı için dışarıdayız. Sizler sevdikleriniz ve bizler için evinizde kalın. Zorunlu ihtiyaçlarınız olmadığı takdirde dışarıya çıkmamanızı önemle rica ediyoruz." anonsu yapıldı.