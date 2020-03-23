Jandarma, koronavirüse karşı yaşlı ve hastalara yardım eli uzatıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Jandarma, koronavirüse karşı yaşlı ve hastalara yardım eli uzatıyor - Son Dakika

Jandarma, koronavirüse karşı yaşlı ve hastalara yardım eli uzatıyor

26 dakika önce

Elazığ'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçları jandarma tarafından karşılanıyor.

Elazığ'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçları jandarma tarafından karşılanıyor.

Elazığ Valiliği bünyesinde kurulan, "Vefa Sosyal Destek Grubu", 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların market ve eczane ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalara devam ediyor.

Bu kapsamda kent genelinde 112, 155, 156 ve 153 destek hatlarını arayarak yardım talebinde bulunan kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak için jandarma ekipleri de seferber oldu.

Kırsal kesimde yaşayan yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarını karşılamak için köy köy dolaşan jandarma ekipleri, aldıkları talepleri özveriyle karşılıyor.

Son olarak merkeze bağlı Sarıyakup ve Yünlüce köylerinde yaşayan ileri yaştaki vatandaşların ihtiyaçlarını tespit eden jandarma ekipleri, temin ettikleri ilaç ve malzemeleri talepte bulunan vatandaşların adreslerine teslim etti.

Köy sakinleri, zor zamanlarda kendilerinden yardımlarını esirgemeyen jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Jandarma, koronavirüse karşı yaşlı ve hastalara yardım eli uzatıyor

Elazığ Valiliği, Jandarma, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 08:14 Kaynak: AA

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