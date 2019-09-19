Son Dakika Haberleri: Jandarma Köşk'te kaçakçılığa geçit vermiyor
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Jandarma Köşk'te kaçakçılığa geçit vermiyor

52 dakika önce

Aydın'ın Köşk ilçesinde Jandarma ekiplerinin yaptığı başarılı operasyonda 150 litre sahte içki ele geçirildi.

Jandarma Köşk'te kaçakçılığa geçit vermiyor, System.String[]

Aydın'ın Köşk ilçesinde Jandarma ekiplerinin yaptığı başarılı operasyonda 150 litre sahte içki ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı, ilçede kaçakçılığa yönelik operasyonları yoğunlaştırdı. Yapılan çalışmalar sonucunda, Aydın İl Jandarma KOM Müdürlüğü ekipleri ile birlikte harekete geçen Köşk İlçe Jandarma ekipleri Köşk'te bir aracı durdurdu. Gerçekleştirilen ortak operasyonda araçta yapılan aramada 150 litre sahte içki, 20 adet sahte bandrollü kaçak içki ele geçirildi. Ele geçirilen sahte içkiler Gümrük Müdürlüğü'ne teslim edildi. Araçta bulunan S.B ve R.B isimli şahıslar gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Jandarma, Aydın, Köşk, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:26 Kaynak: İHA
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