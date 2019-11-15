Jandarma köy okulunda öğrencilerle buluştu

Kars'ta jandarma köy okullarından öğrencilerle bir araya gelerek, öğrencilere jandarmayı anlattı.



Kars Valiliği kontrolünde, İl Jandarma Komutanlığı'nca, Jandarma tanıtım faaliyetleri kapsamında çocuklara Jandarmanın tanıtılması, Jandarmanın çalışma ve görevleri konusunda bilgilendirme yapıldı.



Merkez Dikme Köyü Hacı Yasemen Yılmazel İlköğretim Okulu'nda öğrencilerle buluşan jandarma, öğrencilere güncel ve kültürel konularda bilgilendirme yaptı. Öğrencilere okurken eğlenceli vakit geçirmeleri amacıyla hazırlanan Trafik Dedektifleri Kartı, Bilim Çocuk Dergisi, boyama ve etkinlik kartları dağıtılarak, Jandarmanın görevleri trafik ve asayiş hizmetleri konusunda bilgi verildi.



Bir süre öğrencilerle sohbet eden jandarma daha sora Dikme Köyü'nden ayrıldı. Jandarmanın bu tür etkinliklerinin devam edeceği öğrenildi. - KARS