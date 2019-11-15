Son Dakika Haberleri: Jandarma köy okulunda öğrencilerle buluştu
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Jandarma köy okulunda öğrencilerle buluştu

6 saat önce

Kars'ta jandarma köy okullarından öğrencilerle bir araya gelerek, öğrencilere jandarmayı anlattı.

Jandarma köy okulunda öğrencilerle buluştu, System.String[]

Kars'ta jandarma köy okullarından öğrencilerle bir araya gelerek, öğrencilere jandarmayı anlattı.


Kars Valiliği kontrolünde, İl Jandarma Komutanlığı'nca, Jandarma tanıtım faaliyetleri kapsamında çocuklara Jandarmanın tanıtılması, Jandarmanın çalışma ve görevleri konusunda bilgilendirme yapıldı.


Merkez Dikme Köyü Hacı Yasemen Yılmazel İlköğretim Okulu'nda öğrencilerle buluşan jandarma, öğrencilere güncel ve kültürel konularda bilgilendirme yaptı. Öğrencilere okurken eğlenceli vakit geçirmeleri amacıyla hazırlanan Trafik Dedektifleri Kartı, Bilim Çocuk Dergisi, boyama ve etkinlik kartları dağıtılarak, Jandarmanın görevleri trafik ve asayiş hizmetleri konusunda bilgi verildi.


Bir süre öğrencilerle sohbet eden jandarma daha sora Dikme Köyü'nden ayrıldı. Jandarmanın bu tür etkinliklerinin devam edeceği öğrenildi. - KARS

Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 02:47 Kaynak: İHA
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