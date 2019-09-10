Son Dakika Haberleri: Jandarma köy yollarında denetim yaptı
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Jandarma köy yollarında denetim yaptı

1 saat önce

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri okul servislerini denetledi.

Jandarma köy yollarında denetim yaptı, System.String[]

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri okul servislerini denetledi.


Köy okullarına sürpriz ziyaret yapan jandarma, öğrencilere destek oldu. Kent merkezi ile ilçelere bağlı köy okullarına öğrenci taşıyan servisler, jandarma trafik ve asayiş ekipleri tarafından denetledi. Öğrenci taşıyan servislerin teknik yapısı ve belgeleri de kontrol edilerek öğrencilere eğitim-öğretim döneminde sürpriz yapılarak başarı dilendi. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, köy okullarında eğitim gören ve okula yeni başlayan çocuklara ise sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Öğrencilere resim ve boyama defterleri ile çeşitli hediyeler de dağıtan jandarma ekipleri çocuklarla fotoğraf çektirdi. - KIRŞEHİR

Kırşehir, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 04:21 Kaynak: İHA
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