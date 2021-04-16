Jandarma küçük bir müzeye yetecek sayıda 153 parça tarihi eser ele geçirdi - Son Dakika

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda küçük bir müzeye yetecek sayıda 153 parça tarihi eser ele geçirildi.
Olay, Sinanpaşa ilçesine bağlı Tınaztepe beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 şahsın elinde çok sayıda tarihi eser olduğu bilgisini alan ekipler ardından harekete geçti. Şahısların adreslerine baskın düzenleyen ekipler yaptıkları aramalarda 146 adet sikke, 5 adet kolye, 1 adet mühür ve 1 adet yüzük ele geçirildi. Operasyonun ardından 3 şahıs jandarma tarafından gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İHA
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