Jandarma, kurallara uymayan 62 aracı trafikten men etti - Son Dakika

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Jandarma, kurallara uymayan 62 aracı trafikten men etti
7 saat önce
Isparta İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timleri sorumluluk bölgelerinde 13-14 Şubat tarihlerinde yaptıkları 'Emniyet Kemeri, cep telefonu kullanımı ve personel taşımacılığı' denetimlerinde kural ihlali yaptığı tespit edilen 77 araç sürücüsüne 20 bin 598 TL para cezası uyguladı.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 04:22 Kaynak: İHA
Isparta İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timleri sorumluluk bölgelerinde 13-14 Şubat tarihlerinde yaptıkları 'Emniyet Kemeri, cep telefonu kullanımı ve personel taşımacılığı' denetimlerinde kural ihlali yaptığı tespit edilen 77 araç sürücüsüne 20 bin 598 TL para cezası uyguladı. Yapılan kontrollerde Karayolları Trafik Kanunu'na uygun olmayan 62 aracın da trafikten men edildiği bildirildi. - ISPARTA
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