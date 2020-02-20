Jandarma, kurallara uymayan 62 aracı trafikten men etti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Jandarma, kurallara uymayan 62 aracı trafikten men etti - Son Dakika

Jandarma, kurallara uymayan 62 aracı trafikten men etti

7 saat önce

Isparta İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timleri sorumluluk bölgelerinde 13-14 Şubat tarihlerinde yaptıkları 'Emniyet Kemeri, cep telefonu kullanımı ve personel taşımacılığı' denetimlerinde kural ihlali yaptığı tespit edilen 77 araç sürücüsüne 20 bin 598 TL para cezası uyguladı.

Jandarma, kurallara uymayan 62 aracı trafikten men etti, System.String[]

Isparta İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timleri sorumluluk bölgelerinde 13-14 Şubat tarihlerinde yaptıkları 'Emniyet Kemeri, cep telefonu kullanımı ve personel taşımacılığı' denetimlerinde kural ihlali yaptığı tespit edilen 77 araç sürücüsüne 20 bin 598 TL para cezası uyguladı. Yapılan kontrollerde Karayolları Trafik Kanunu'na uygun olmayan 62 aracın da trafikten men edildiği bildirildi. - ISPARTA

Jandarma, 14 şubat, Isparta, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 04:22 Kaynak: İHA
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