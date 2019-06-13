Son Dakika Haberleri: Jandarma kuruluş yıl dönümünü çocuklarla kutladı
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Jandarma kuruluş yıl dönümünü çocuklarla kutladı

3 saat önce

Jandarma Komutanlığının Kuruluşunun 180. yılı dolayısıyla Erzincan Çocuk Evleri sitesinde koruma ve bakım altında kalan çocukların katılımı ile kutlama programı düzenlendi.

Jandarma kuruluş yıl dönümünü çocuklarla kutladı, System.String[]
Jandarma Komutanlığının Kuruluşunun 180. yılı dolayısıyla Erzincan Çocuk Evleri sitesinde koruma ve bakım altında kalan çocukların katılımı ile kutlama programı düzenlendi.

Programda köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığının, kuruluşundan bugüne milletin engin sevgi ve güvenine mazhar olmuş, Türkiye Cumhuriyetinin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleri çocuklara anlatıldı.

Program sonunda Erzincan İl Jandarma Komutanlığının çocuklar için getirmiş olduğu pasta ikram edilip çocuklara sürpriz hediyeler verildi. - ERZİNCAN
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 09:29 Kaynak: İHA
Türkiye, Erzincan, Jandarma, Güncel
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