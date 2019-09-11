Son Dakika Haberleri: Jandarma kuş uçurtmuyor
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Jandarma kuş uçurtmuyor

1 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde güvenlik güçleri okullar bölgesinde denetimlerini sıklaştırdı.

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde güvenlik güçleri okullar bölgesinde denetimlerini sıklaştırdı.


İnegöl jandarma trafik ekipleri binlerce üzerininin eğitim gördüğü Hacı Sevim Mesleki Eğitim Kampüsü girişinde ve çevresinde uygulama yaptı. Gelen araçlar tek tek durdurularak kontrol edildi. Ekiplerin kendi bölgelerinde bulunan okulların çevresinde uygulamalarını sürdürmeye devam edeceği öğrenildi. - BURSA

Jandarma, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 05:58 Kaynak: İHA
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