Jandarma kuş uçurtmuyor
1 saat önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde güvenlik güçleri okullar bölgesinde denetimlerini sıklaştırdı.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 05:58 Kaynak: İHA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde güvenlik güçleri okullar bölgesinde denetimlerini sıklaştırdı.
İnegöl jandarma trafik ekipleri binlerce üzerininin eğitim gördüğü Hacı Sevim Mesleki Eğitim Kampüsü girişinde ve çevresinde uygulama yaptı. Gelen araçlar tek tek durdurularak kontrol edildi. Ekiplerin kendi bölgelerinde bulunan okulların çevresinde uygulamalarını sürdürmeye devam edeceği öğrenildi. - BURSA
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