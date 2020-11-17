Jandarma, Kuzey Marmara Otoyolu'nu helikopterle denetliyor - Son Dakika

Jandarma, Kuzey Marmara Otoyolu'nu helikopterle denetliyor

17.11.2020 10:07
Jandarma, Kuzey Marmara Otoyolu'nu helikopterle denetliyor, System.String[]

İstanbul ile Anadolu arasındaki ulaşım ağının en önemli güzergahlarından birisi olan Kuzey Marmara Otoyolu, jandarma ekipleri tarafından helikopterle havadan denetleniyor.

İstanbul ile Anadolu arasındaki ulaşım ağının en önemli güzergahlarından birisi olan Kuzey Marmara Otoyolu, jandarma ekipleri tarafından helikopterle havadan denetleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 19 Eylül tarihinde Körfez Sevindikli- İzmit kesimi açılan Kuzey Marmara Otoyolu, İzmit ve İstanbul arasındaki ulaşımın sağlandığı TEM Otoyolu ile D-100 Karayolu'nun yükünü azalttı. Hizmete açılan Kuzey Marmara Otoyolu'nun sorumluluk bölgesinde olduğu jandarma ekipleri ise kural ihlali yapan sürücülere göz açtırmıyor. Otoyolun Kocaeli kesiminde, Kocaeli Jandarma İl Komutanlığına bağlı Trafik Tim Komutanlığı ile asayiş ekipleri sürekli olarak, trafik kazalarının önlenmesi amacıyla denetimler gerçekleştiriyor. Havadan yapılan denetimlere Jandarma helikopteri de eşlik ediyor.

Helikopterle tespit ediliyor

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, helikopter ile Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli İzmit ve İstanbul sınırı arasında kalan kısmını denetlendi. Gerçekleştirilen denetimde otoyolun 60 kilometrelik kesiminde Skorsky helikopterle kayıt altına alınan 200'e yakın araç gişelerde bekleyen ekipler tarafından durduruldu. Denetimlerde kural ihlali yapan sürücülere idari para cezası uygulandı. Ayrıca yolcu otobüsleri de tek tek durdurularak şüpheli şahıslar üzerinde uygulama gerçekleştirildi.

21 Aralık'ta Sakarya etabı da açılıyor

Öte yandan Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından birisi olacak Kuzey Marmara Otoyolu'nun 6. kısmı da 21 Aralık'ta hizmete girecek. Sakarya etabının açılması ile yolun tamamlanması planlanıyor.

Jandarma ekipleri denetimlerin sıkı bir şekilde devam edeceğini ifade etti. - KOCAELİ

Jandarma, Kuzey Marmara Otoyolu'nu helikopterle denetliyor
Jandarma, Kuzey Marmara Otoyolu'nu helikopterle denetliyor
Jandarma, Kuzey Marmara Otoyolu'nu helikopterle denetliyor
Jandarma, Kuzey Marmara Otoyolu'nu helikopterle denetliyor
Jandarma, Kuzey Marmara Otoyolu'nu helikopterle denetliyor
Jandarma, Kuzey Marmara Otoyolu'nu helikopterle denetliyor
Jandarma, Kuzey Marmara Otoyolu'nu helikopterle denetliyor
Jandarma, Kuzey Marmara Otoyolu'nu helikopterle denetliyor
Jandarma, Kuzey Marmara Otoyolu'nu helikopterle denetliyor
Jandarma, Kuzey Marmara Otoyolu'nu helikopterle denetliyor
Jandarma, Kuzey Marmara Otoyolu'nu helikopterle denetliyor

TEM Otoyolu, Jandarma, İstanbul, Marmara, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Jandarma, Kuzey Marmara Otoyolu'nu helikopterle denetliyor - Son Dakika


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