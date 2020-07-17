Jandarma, lavaşa sarılı 500 gram esrar ele geçirdi: 3 gözaltı
Jandarma, lavaşa sarılı 500 gram esrar ele geçirdi: 3 gözaltı Bursa'nın İnegöl ilçesinde, jandarma ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda lavaşa sarılı 500 gram esrar ele geçirildi, 2'si Suriyeli 3 kişi gözaltına alındı.
Jandarma, lavaşa sarılı 500 gram esrar ele geçirdi: 3 gözaltı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, jandarma ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda lavaşa sarılı 500 gram esrar ele geçirildi, 2'si Suriyeli 3 kişi gözaltına alındı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik başlattığı çalışma kapsamında Suriye uyruklu A.Z. (22) ve H.S.'nin (21), uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, saat 22.00 sıralarında şüphelileri Yeniceköy Mahallesi yolu üzerinde A.Y. (41) isimli kişiye uyuşturucu madde satarken suçüstü yakaladı. Şüphelilerin üst araması ve bindikleri takside yapılan aramada yanlarında bulunan poşet içerisinde lavaşa sarılı 500 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden A.Y. alınan ifadesinin ardından serbest bırakılırken, A.Z. ve H.S.'nin ise İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Şüphelilerin buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 03:31 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Jandarma, lavaşa sarılı 500 gram esrar ele geçirdi: 3 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 23:50 İki gencin kavgasına aileler de dahil olunca 60 kişi birbirine girdi 23:28 Gece denize giren bir kişi esrarengiz şekilde kaybolunca arama kurtarma ekiplerini seferber oldu 23:04 Şırnak'ı sokağa döken taciz iddiasının iç yüzünü küçük kızın babası anlattı: Öyle bir durum söz konusu değil 23:01 Sosyal medya düzenlemesiyle ilgili ilk adım atıldı! TBMM'de "Dijital Mecralar Komisyonu" kuruluyor 22:29 Son Dakika: TSK Kanunu Meclis'te kabul edildi! Erbaş ve erlere hafta sonu izin hakkı verildi 20:43 Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor 19:33 Yaklaşık 7 bin yılda bir defa görünen kuyruklu yıldız, Türkiye semalarından izlendi 18:44 Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı 17:19 Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı 17:07 Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu 16:41 4 yaşında okumayı söktü, 11 ayda hafız olup LGS'de Türkiye birincisi oldu 15:42 Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı 14:54 Aziz Yıldırım adliyede kendisine tezahürat yapan taraftara tepki gösterdi: Mahkeme lan burası 14:31 Koronavirüsten daha ölümcül olan bubonik veba, Çin ve Moğolistan'dan sonra ABD'ye de sıçradı 12:53 Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim