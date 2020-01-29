Jandarma limon hırsızlarını kıskıvrak yakaladı - Son Dakika

Mersin'in Erdemli ilçesinde devriye gezen jandarma ekipleri bir bahçeden limon çalan 2 zanlıyı kıskıvrak yakaladı.



Edinilen bilgiye göre, olay ilçeye bağlı Çeşmeli Mahallesi'nde yaşandı. Mahalle aralarında devriye gezen jandarma ekipleri hafif ticari bir araca limon yüklemeye çalışan 2 kişiyi fark etti. Bahçe sahibi olmadığı belirlenen şahısların bahçeden kasalar ve çuvallar dolusu limon topladığı tespit edildi. Gözaltına alınan zanlılar karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - MERSİN