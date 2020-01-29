Jandarma limon hırsızlarını kıskıvrak yakaladı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Jandarma limon hırsızlarını kıskıvrak yakaladı - Son Dakika

Jandarma limon hırsızlarını kıskıvrak yakaladı

6 saat önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde devriye gezen jandarma ekipleri bir bahçeden limon çalan 2 zanlıyı kıskıvrak yakaladı.

Jandarma limon hırsızlarını kıskıvrak yakaladı, System.String[]

Mersin'in Erdemli ilçesinde devriye gezen jandarma ekipleri bir bahçeden limon çalan 2 zanlıyı kıskıvrak yakaladı.


Edinilen bilgiye göre, olay ilçeye bağlı Çeşmeli Mahallesi'nde yaşandı. Mahalle aralarında devriye gezen jandarma ekipleri hafif ticari bir araca limon yüklemeye çalışan 2 kişiyi fark etti. Bahçe sahibi olmadığı belirlenen şahısların bahçeden kasalar ve çuvallar dolusu limon topladığı tespit edildi. Gözaltına alınan zanlılar karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - MERSİN

Jandarma, Çeşmeli, Erdemli, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:34 Kaynak: İHA
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