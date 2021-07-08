Jandarma Lojistik Komutanı Tuğgeneral Ersel Özer, Vali Oktay Çağatay'ı Ziyaret Etti. - Son Dakika

Bir dizi inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere Bitlis'e gelen Jandarma Lojistik Komutanı Tuğgeneral Ersel Özer, beraberindeki heyetle Vali Oktay Çağatay'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaret esnasında bölgede yürütülen askeri faaliyetler hakkında bilgi alışverişi yapıldı.

Ziyarete Lojistik Başkanıyla beraber, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, Bitlis İl Jandarma Komutanı Nail İlbey de katıldı.

Lojistik Başkanı Tuğgeneral Ersel Özer ve beraberindekiler ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirirken, Vali Oktay Çağatay ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.