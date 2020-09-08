Jandarma maske takmayan sürücüleri uyardı ama kendi takmadı - Son Dakika

Jandarma maske takmayan sürücüleri uyardı ama kendi takmadı
Bilecik'te jandarma ekipleri, maske takmayan sürücülere yönelik denetimlerini sürdürürken, ehliyetsiz araç kullandığı için 2 sürücüye 7 bin 200 lira cezai işlem uyguladı.
Bilecik'te jandarma ekipleri, maske takmayan sürücülere yönelik denetimlerini sürdürürken, ehliyetsiz araç kullandığı için 2 sürücüye 7 bin 200 lira cezai işlem uyguladı. Ceza yiyen sürücüler jandarmanın maskesiz olmasına tepki gösterdi.
Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Dereköy de uygulama yapan jandarma ekipleri durdurdukları araçlarda trafik denetimi yaptı. Yapılan denetimlerde V.D. ve G.D. adlı sürücülere ehliyetsiz araç kullandığı için 7 bin 200 lira cezai işlem uygulandı. Kesilen cezalar sırasında maske takmayan jandarma ekipleri vatandaşlara maske takmaları konusunda uyarılarda bulunurken, ceza yiyen sürücüler jandarmanın maskesiz olmasına tepki gösterdi. - BİLECİK
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