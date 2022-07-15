Jandarma Mehteran Komutanlığı'ndan 15 Temmuz konseri - Son Dakika
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Jandarma Mehteran Komutanlığı'ndan 15 Temmuz konseri

15.07.2022 20:51
Jandarma Mehteran Komutanlığı'ndan 15 Temmuz konseri

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Jandarma Mehteran Komutanlığı, Ulus Atatürk Anıtı önünde konser verdi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Jandarma Mehteran Komutanlığı, Ulus Atatürk Anıtı önünde konser verdi.

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Kaynak: AA

Demokrasi, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Jandarma Mehteran Komutanlığı'ndan 15 Temmuz konseri - Son Dakika

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