Jandarma'dan PKK'nın şehir yapılanması Ateşin Çocuklarına darbe: 26 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Jandarma'dan PKK'nın şehir yapılanması Ateşin Çocuklarına darbe: 26 gözaltı

11.06.2022 12:54
Jandarma'dan PKK'nın şehir yapılanması Ateşin Çocuklarına darbe: 26 gözaltı

Jandarma Genel Komutanlığı, Mersin merkezli 5 ilde terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması Ateşin Çocuklarına operasyon düzenledi.

Jandarma Genel Komutanlığı, Mersin merkezli 5 ilde terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması Ateşin Çocuklarına operasyon düzenledi. Operasyonlarda 26 örgüt mensubu gözaltına alınırken, çok sayıda yangın çıkarma amacı ile kullanılan torpil barut, havai fişek ve dijital doküman ele geçirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı, Mersin merkezli 5 ilde örgütün şehir yapılanması Ateşin Çocuklarına Operasyon düzenledi. PKK/KCK terör örgütünün şehir yapılanması içerisinde olan ve sık sık örgüte müzahir yayın organları üzerinden kaos ve korku oluşturmak maksadıyla ülke genelinde meydana gelen orman yangınları, kundaklama ve sabotaj türü eylemleri gerçekleştirdiğini açıklayan ve kamuoyunda Ateşin Çocukları olarak bilinen oluşuma karşı geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda, 11 Haziran tarihinde Mersin İl Jandarma Komutanlığınca Mersin merkezli 5 ilde (Mersin, Adana, Kütahya, Diyarbakır, Bingöl) geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonucu 26 terör örgütü mensubu kaldıkları ikametlerde yakalanarak gözaltına alındılar. Teröristlerin evlerinde yapılan aramalarda, yangın çıkarmak maksadıyla hazır halde bulundurulan 226 adet torpil barut, 20 adet havai fişek, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemeye de incelenmek üzere el konuldu. - ANKARA

YORUMLAR
500
Aynularab'daki mezar taşları, YPG/PKK'nın çocukları kullandığını belgeliyor Aynularab'daki mezar taşları, YPG/PKK'nın çocukları kullandığını belgeliyor Başkan Yazıcı'dan, Karadeniz'deki 10 şehrin çocuklarına karne hediyesi Başkan Yazıcı'dan, Karadeniz'deki 10 şehrin çocuklarına karne hediyesi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma'dan PKK'nın şehir yapılanması Ateşin Çocuklarına darbe: 26 gözaltı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:01 Kira artış oranı sabitlendi ama tartışmalar bitmiyor! Düzenlemeden önce yapılan zamlar için hak iddia edilebilir mi, işte yanıtı
12:43 Toprak, altyapı çalışması yapan işçinin üzerine çöktü! İtfaiye ekipleri olaya müdahale etti
12:18 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 1 Temmuz 2022 tarihi itibarıyla Suriyelilerin bin 200 mahalle ikamete kapatılacak
12:13 Görenler şaşıp kalıyor! Bu evin balkonu var ama kapısı yok
12:10 Midibüs şarampole devrildi: 17 kişi yaralandı
12:07 Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy nişanlandı
11:56 Tarihi Çeşmeköy Camii'nin restorasyon sonrası halini paylaşan büyükşehir belediye başkanı tepki çekti
01:08 Konut kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan yasa, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
00:41 Akaryakıta bir zam daha! Benzinin fiyatı 2 lira 21 kuruş arttı
00:01 Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad: Türkiye'nin yeni bir askeri harekat düzenlemesi halinde buna karşılık vereceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2022 13:13:12. #1.12#
SON DAKİKA: Jandarma'dan PKK'nın şehir yapılanması Ateşin Çocuklarına darbe: 26 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement