Jandarma'dan PKK'nın şehir yapılanması Ateşin Çocuklarına darbe: 26 gözaltı - Son Dakika
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Jandarma'dan PKK'nın şehir yapılanması Ateşin Çocuklarına darbe: 26 gözaltı

12.06.2022 00:58
Jandarma'dan PKK'nın şehir yapılanması Ateşin Çocuklarına darbe: 26 gözaltı

Jandarma Genel Komutanlığı, Mersin merkezli 5 ilde terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması Ateşin Çocuklarına operasyon düzenledi.

Jandarma Genel Komutanlığı, Mersin merkezli 5 ilde terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması Ateşin Çocuklarına operasyon düzenledi. Operasyonlarda 26 örgüt mensubu gözaltına alınırken, çok sayıda yangın çıkarma amacı ile kullanılan torpil barut, havai fişek ve dijital doküman ele geçirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı, Mersin merkezli 5 ilde örgütün şehir yapılanması Ateşin Çocuklarına Operasyon düzenledi. PKK/KCK terör örgütünün şehir yapılanması içerisinde olan ve sık sık örgüte müzahir yayın organları üzerinden kaos ve korku oluşturmak maksadıyla ülke genelinde meydana gelen orman yangınları, kundaklama ve sabotaj türü eylemleri gerçekleştirdiğini açıklayan ve kamuoyunda Ateşin Çocukları olarak bilinen oluşuma karşı geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda, 11 Haziran tarihinde Mersin İl Jandarma Komutanlığınca Mersin merkezli 5 ilde (Mersin, Adana, Kütahya, Diyarbakır, Bingöl) geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonucu 26 terör örgütü mensubu kaldıkları ikametlerde yakalanarak gözaltına alındılar. Teröristlerin evlerinde yapılan aramalarda, yangın çıkarmak maksadıyla hazır halde bulundurulan 226 adet torpil barut, 20 adet havai fişek, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemeye de incelenmek üzere el konuldu. - ANKARA

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Jandarma'dan PKK'nın şehir yapılanması Ateşin Çocuklarına darbe: 26 gözaltı Jandarma'dan PKK'nın şehir yapılanması Ateşin Çocuklarına darbe: 26 gözaltı PKK/KCK'nın 'Ateşin Çocukları' oluşumuna yönelik operasyonda 26 gözaltı PKK/KCK'nın 'Ateşin Çocukları' oluşumuna yönelik operasyonda 26 gözaltı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma'dan PKK'nın şehir yapılanması Ateşin Çocuklarına darbe: 26 gözaltı - Son Dakika

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