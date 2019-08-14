Son Dakika Haberleri: Jandarma mesire alanındaki vatandaşları uyardı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Jandarma mesire alanındaki vatandaşları uyardı

27 dakika önce

Kahramanmaraş'ta Kurban Bayramında mesire alanı ve ormanlık alanlar piknik için tercih edilirken, jandarma ekipleri yakılan ateşlerin söndürülmesi konusunda vatandaşları uyardı.

Jandarma mesire alanındaki vatandaşları uyardı, System.String[]
Kahramanmaraş'ta Kurban Bayramında mesire alanı ve ormanlık alanlar piknik için tercih edilirken, jandarma ekipleri yakılan ateşlerin söndürülmesi konusunda vatandaşları uyardı.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bayram nedeniyle yoğun ilgi gören mesire alanları ve ormanlık alanlar kontrol edildi. Ekipler vatandaşlar ile bayramlaşırken, vatandaşların yaktıkları ateşi söndürmeleri konusunda ise uyarılarda bulundu. - KAHRAMANMARAŞ
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 11:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gölete düşen çocuklarını kurtarmak isteyen anne ve baba boğuldu
Bursa'da yüzde 92 engeli bulunan gaziye, ayaklarını uzattığı için dayak attılar Kardeşini pompalı tüfekle 5 el ateş edip öldürdü Mikrofonu açık kalan Türk-İş Başkanı, tepki çeken sözlerine açıklık getirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.8.2019 23:59:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jandarma mesire alanındaki vatandaşları uyardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]